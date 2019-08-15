Сельская дискотека: житель Ярославской области пришел на танцы и украл ноутбуки
В полицию обратилась работница дома культуры
Стоимость двух ноутбуков составила более 20 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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25-летний житель Ростовского района был на дискотеке в местном доме культуры. Когда танцевать парню надоело, он придумал хитрый план: включил пожарную сигнализацию и, воспользовавшись открытой дверью служебного помещения, украл из кабинета два ноутбука. Сумму ущерба составила более 20 тысяч рублей.
В полицию обратилась работница ДК. Именно она обнаружила пропажу. Правоохранители быстро нашли подозреваемого и возбудили уголовное дело.
– Похищенная оргтехника изъята, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU