Сельская дискотека: житель Ярославской области пришел на танцы и украл ноутбуки

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-15T10:54:48+03:00

Стоимость двух ноутбуков составила более 20 тысяч рублей Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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25-летний житель Ростовского района был на дискотеке в местном доме культуры. Когда танцевать парню надоело, он придумал хитрый план: включил пожарную сигнализацию и, воспользовавшись открытой дверью служебного помещения, украл из кабинета два ноутбука. Сумму ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В полицию обратилась работница ДК. Именно она обнаружила пропажу. Правоохранители быстро нашли подозреваемого и возбудили уголовное дело.

– Похищенная оргтехника изъята, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU