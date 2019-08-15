25 августа в центре Ярославля будет ограничено движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-15T10:28:09+03:00

На нижнем ярусе Которосльной набережной с 6 до 15 часов введут ограничение остановки и стоянки любого транспорта Фото: Мэрия Ярославля

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25 августа в Ярославле пройдет кубок России по дуатлону. В связи с этим на нижних ярусах Котросльной и Волжской набережных и на Волжском спуске будут введены ограничения движения транспортных средств. Ограничения будут действовать с 8 до 15 часов.

На нижнем ярусе Которосльной набережной с 6 до 15 часов введут ограничение остановки и стоянки любого транспорта.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU