25 августа в центре Ярославля будет ограничено движение транспорта
Ограничения коснутся Которосльной и Волжской набережных
На нижнем ярусе Которосльной набережной с 6 до 15 часов введут ограничение остановки и стоянки любого транспортаФото: Мэрия Ярославля
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25 августа в Ярославле пройдет кубок России по дуатлону. В связи с этим на нижних ярусах Котросльной и Волжской набережных и на Волжском спуске будут введены ограничения движения транспортных средств. Ограничения будут действовать с 8 до 15 часов.
На нижнем ярусе Которосльной набережной с 6 до 15 часов введут ограничение остановки и стоянки любого транспорта.
– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU