2019-08-14T22:15:16+03:00
Спорт

«Шинник» смог взломать оборону «Енисея», но не смог забить

Ярославцам в этом матче как-то не везло
Виктор ПОЛЯК
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Ярославцы сыграли с красноярцами вничью. ВК/ФК "Шинник" ЯрославльЯрославцы сыграли с красноярцами вничью. ВК/ФК "Шинник" Ярославль
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Красноярская команда после вылета в прошлом сезоне из премьер-лиги изначально намеревалась за один сезон в ФНЛ добиться возвращения в высший дивизион. Однако к 9 туру «Енисей» оказался на последнем месте в турнирной таблице, что вынудило руководство региона всерьез взяться за команду. Тем более, что и укомплектована она была под выход в премьер-лигу. Но игра в Ярославле еще не показала готовности «Енисея» на повышение в классе, хотя игроки действуют очень строго против соперников.

Вот и с ярославцами они особо не церемонились, заставляя арбитра давать сигнал на остановку игры. Тем не менее, уже на первой минуте «Шинник» мог открыть счет, когда Илья Визнович с левого фланга вышел «один в ноль». Однако его коварный удар оказался чуть неточен.

У ворот Дмитрия Яшина гости лишь изредка появлялись, потому им приходилось больше полагаться на дальние удары, ибо в штрафную им было нелегко попасть. У ярославцев атаки получались лучше, но реализовать свои моменты им так и не удалось, хотя в трех-четырех случаях гол казался неизбежным. Можно сказать, что не везло. Но везет тому, кто везет, как говорится.

На 67-й минуте Эльдар Низамутдинов разыграл с Алексеем Пугиным изящную двухходовочку в штрафной гостей и ускользнул от защитника, которому ничего не оставалось, как свалить Эльдара руками. Причем, схватил он нашего капитана за футболку так, что едва не выдрал кусок мяса, буквально. Однако судьи расценили болевой шок от захвата защитника симуляцией и наградили Эльдара «горчичником». Возмущению трибун не было предела.

Вдобавок на 85-й минуте судьи расценили подкат Эльдара еще одним предупреждением. Теперь он не сможет сыграть в важном матче в Волгограде.

«Шинник» - «Енисей» - 0:0

ИСТОЧНИК KP.RU

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