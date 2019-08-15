2019-08-15T09:21:59+03:00
Общество

В Ярославской области почти 100% сбрасываемых сточных вод далеки от нормативов

Такая печальная статистика прозвучала на расширенном заседании регионального правительства
Мария СОКОЛОВА
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Только на территории Ярославля и Рыбинска находится порядка 200 объектов негативного воздействия на окружающую среду, сбрасывающие сточные воды в местные водоемы.Только на территории Ярославля и Рыбинска находится порядка 200 объектов негативного воздействия на окружающую среду, сбрасывающие сточные воды в местные водоемы.Фото: Аца КОШТЭ
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Ход реализации мероприятий по охране и защите водных объектов на территории региона проанализировали вчера,14 августа. Как следует из доклада директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова, количество надзорных мероприятий за прошлый год увеличилось на четверть, число привлеченных к ответственности – вдвое. Значительная часть выявленных нарушений связана с неэффективной работой очистных сооружений и аварийными ситуациями на изношенных сетях водоотведения.

По его словам, сегодня только на территории Ярославля и Рыбинска находится порядка 200 объектов негативного воздействия на окружающую среду, осуществляющих сброс в водные объекты.

- При этом 99% от общего объема сбрасываемых сточных вод не достигают установленных нормативов допустимого сброса, - подчеркнул директор департамента.

На данный момент вынесено около 30 судебных решений о возложении обязанности по обеспечению нормативной очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации в Ростове, Мышкине, Пошехонье и других населенных пунктов. В рамках взаимодействия департамента с Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой удается расследовать наиболее масштабные правонарушения и принимать меры для их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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