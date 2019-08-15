Избил девушку в подъезде: в Ярославле росгвардейцы задержали грабителя
Злоумышленник напал на нее в одном из домов в Дзержинском районе города
Злоумышленник напал на девушку в подъезде.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Неизвестный мужчина в подъезде одного из домов по улице Урицкого нанес побои 30-летней местной жительнице, сорвал с шеи золотую цепочку, вырвал сумку и достав из нее дорогостоящий телефон, скрылся.
Находящийся неподалеку на маршруте патрулирования автоэкипаж Росгвардии незамедлительно направился на место происшествия. Мужчину задержали у соседнего дома. Похищенные вещи находилось при нем.
Ранее судимого 31-летнего подозреваемого, тоже местного жителя, сотрудники Росгвардии передали полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU