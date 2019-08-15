2019-08-15T07:19:08+03:00
Общество

В Ярославской области в розыске 1243 уклониста

Такие данные прозвучали на очередном заседании правительства области
Мария СОКОЛОВА
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В весенний призыв ушли служить в армию 1380 ярославцев.В весенний призыв ушли служить в армию 1380 ярославцев.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На нем рассмотрели итоги весеннего призыва, который длился с апреля по июль. В соответствии с планом в войска отправлены 1380 ярославцев в соответствии с заданием Генштаба Министерства обороны РФ.

– В 2018 – 2019 годах подготовлены и направлены для прохождения службы в Вооруженные силы 260 человек, имеющих военно-учетные специальности. Из них 198 человек подготовлены региональным отделением ДОСААФ России. Это водители категорий С, Д и водители-парашютисты, – сказал директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.

Военный комиссариат Ярославской области большое внимание уделяет подготовке к призыву, в том числе индивидуальной работе с допризывниками и их близкими. При направлении в войска учитываются уровень образования, состояние здоровья, физической подготовки и иные качества человека. Проводятся беседы с женами и родителями военнослужащих с целью разъяснения их прав и порядка выплат различных денежных пособий.

Также было отмечено, что в регионе ежегодно сокращается число лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, тем не менее, в настоящее время в розыске 1243 уклониста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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