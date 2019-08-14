2019-08-14T20:04:20+03:00
Происшествия

Грузовик вдребезги, водитель скончался: кошмар на трассе в Ярославской области

Жуткое ДТП произошло вчера, 13 августа
Мария СОКОЛОВА
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ДТП произошло на 10 километре автодороги "Москва-Холмогоры". Фото УГИБДД УМВД по ЯОДТП произошло на 10 километре автодороги "Москва-Холмогоры". Фото УГИБДД УМВД по ЯО
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В 14 часов 50 минут на 10 километре федеральной автодороги «Москва-Холмогоры», обход Переславля-Залесского, столкнулись грузовые автомобили «МАН» и «Мерседес». За рулем грузовика находился 54-летний мужчина – он скончался от полученных в результате аварии травм в больнице. 51-летний водитель «Мерседеса» госпитализирован.

- По факту данного ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ярославской области. – В регионе за прошедшие 7 месяцев текущего года с участием грузовых транспортных средств произошло 58 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 69 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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