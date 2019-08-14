В Рыбинске в парке на Черняховского поставят новый фонтан

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-14T18:08:32+03:00

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В городе продолжается благоустройство парка в микрорайоне Волжский. Работы выполняются на средства областного и местного бюджетов. Основной их объем ярославский подрядчик планирует завершить к 1 сентября.

- Обустройство парка идет полным ходом с 15 июля. Считаем, что результат, который на сегодняшний день есть, - весомый. Дорожки уложены тротуарной плиткой примерно на 70 процентов, выставлены бордюры. Сейчас активно ведутся работы по прокладке канализации, которая обеспечит работу фонтана, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Старая чаша фонтана демонтирована вместе с устройством. Еще на стадии проектирования было проведено обследование, и эксперты сделали вывод, что существующий фонтан невозможно восстановить. Новый фонтан будет внешне максимально напоминать первоначальный вариант.

Ранее в парке выпилили аварийные деревья и кустарники. Вместо них здесь появятся новые зеленые насаждения. Также заказаны лавочки, урны, фонари и малые архитектурные формы такие, как детская спортивная площадка (воркаут), детская игровая площадка и, самое главное, сам фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU