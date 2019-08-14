В Ярославской области восстановили движение по двум размытым дорогам

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-14T17:26:53+03:00

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В Ярославской области восстановили движение по дороге Медухово – Лукинское – Черный Враг, которую в минувшие выходные размыло из-за разрушения водопропускной трубы.

– Наши службы сработали оперативно, и уже сегодня жители близлежащих населенных пунктов могут ездить по привычному маршруту, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. – Как только завершатся основные работы на дороге Углич – Некоуз – Брейтово, специалисты приступят к устройству новых водопропускных труб на дороге.

На этом участке хотят смонтировать сразу три водопропускные трубы, а затем полностью восстановить дорожное покрытие (пока проезжую часть покрыли асфальтовой крошкой). Работы хотят завершить к началу сентября.

На второй дороге - Углич – Некоуз – Брейтово, которая тоже частично разрушилась из-за обилия влаги, тоже ведутся ремонтные работы. Здесь перекрыта одна полоса, организовано реверсивное движение легкового транспорта. Грузовые автомобили перенаправлены на объездную дорогу Брейтово – Покровское-на-Сити – Станилово – Бутовская. Полностью восстановить движение планируют на следу ющей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU