2019-08-14T17:12:49+03:00
Общество

В Ярославле троллейбусное депо хотят перенести в Дзержинский район

Предприятие планируют разместить на территории трамвайного депо на Ленинградском проспекте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле троллейбусное депо перенесут в Дзержинский район и объединят с трамвайным.В Ярославле троллейбусное депо перенесут в Дзержинский район и объединят с трамвайным.Фото: Мэрия Ярославля
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Троллейбусное депо в Ярославле хотят перенести с улицы Городской вал на Ленинградский проспект в Дзержинском районе, где сейчас расположено трамвайное депо. Этот вопрос мэр города Владимир Волков обсудил 14 августа с руководством «Яргорэлектротранса», которое курирует работу всего электрического транспорта в Ярославле.

Территория трамвайного депо большая, порядка пяти гектаров. На ней есть ряд объектов, которые не эксплуатируются или используются частично. Мы рассматриваем возможность реконструкции помещений, чтобы разместить там троллейбусное депо, сообщил директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. По мнению руководства предприятия, перенос позволит сэкономить деньги, которые тратят на содержание подразделения на Городском валу – это около 20 миллионов рублей в год.

Мэр Владимир Волков отметил, что при принятии окончательного решения нужно еще раз взвесить все «за» и «против» этого шага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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