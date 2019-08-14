2019-08-14T16:29:52+03:00
Происшествия

Ярославец заплатил уголовный штраф в 2 миллиона рублей за взятку педагогу

Приставы рассказали мужчине, что суд может заменить штраф другим видом наказания
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Директор одной ярославской торговой компании дал крупную взятку воспитателю колледжа.

Педагог отправился за решетку на три года, а мужчине назначили наказание в виде уголовного штрафа в 2 миллиона рублей.

Судебный пристав вызвал должника на прием и вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства. После этого правоохранитель поинтересовался, как скоро ярославец выплатит штраф.

– Судебный пристав разъяснил должнику процедуру взыскания уголовных штрафов, предупредив, что в случае затягивания сроков оплаты, обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Директор торговой компании быстро отыскал нужную сумму и выплатил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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