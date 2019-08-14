Ярославец заплатил уголовный штраф в 2 миллиона рублей за взятку педагогу
Директор одной ярославской торговой компании дал крупную взятку воспитателю колледжа.
Педагог отправился за решетку на три года, а мужчине назначили наказание в виде уголовного штрафа в 2 миллиона рублей.
Судебный пристав вызвал должника на прием и вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства. После этого правоохранитель поинтересовался, как скоро ярославец выплатит штраф.
– Судебный пристав разъяснил должнику процедуру взыскания уголовных штрафов, предупредив, что в случае затягивания сроков оплаты, обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Директор торговой компании быстро отыскал нужную сумму и выплатил штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU