Таджикский студент подделал водительское удостоверение, чтобы ездить по Ярославлю
Полиция заметила фальшивые права и возбудила уголовное дело
Студент во всем признался и раскаялсяФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек из Таджикистана поступил в ярославский ВУЗ, чтобы стать юристом.
В 2016 году на своей родине студент получил поддельное водительское удостоверение, а в июне 2019 его остановили ярославские гаишники. 23-летний парень был за рулем «Рено Логан» и ехал по Заволжскому району.
Правоохранители заметили подделку и возбудили уголовное дело.
– В ходе расследования молодой человек вину в содеянном признал, раскаялся, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Уголовное дело направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU