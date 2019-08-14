2019-08-14T15:02:12+03:00
Происшествия

Таджикский студент подделал водительское удостоверение, чтобы ездить по Ярославлю

Полиция заметила фальшивые права и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Студент во всем признался и раскаялсяСтудент во всем признался и раскаялсяФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек из Таджикистана поступил в ярославский ВУЗ, чтобы стать юристом.

В 2016 году на своей родине студент получил поддельное водительское удостоверение, а в июне 2019 его остановили ярославские гаишники. 23-летний парень был за рулем «Рено Логан» и ехал по Заволжскому району.

Правоохранители заметили подделку и возбудили уголовное дело.

– В ходе расследования молодой человек вину в содеянном признал, раскаялся, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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