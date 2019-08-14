Житель Ярославской области окажется в колонии строгого режима за взятку гаишнику

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-14T16:09:41+03:00

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В январе 2019 года 31-летний житель Рыбинска ехал за рулем Лады Гранты. В какой-то момент его остановили гаишники. Правоохранители заметили, что мужчина пьян и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Он не согласился и хотел дать сотруднику ГИБДД взятку в 2 500 рублей.

– Сотрудник полиции отказался принять деньги и сообщил о данном факте в дежурную часть, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело.

Суд учел, что рыбинец уже подвергался уголовному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU