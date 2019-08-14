2019-08-14T13:35:46+03:00
Происшествия

В больнице Ярославской области пациент задушил соседа по палате

Накануне неадекватного мужчину пытались перевести из Ростовской ЦРБ в психиатрическую лечебницу, но там в госпитализации отказали
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ростовской ЦРБ пациент задушил соседа по палате.В Ростовской ЦРБ пациент задушил соседа по палате.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дикий случай произошел в Ростовской районной больнице в Ярославской области. Пациент-психопат убил 69-летнего мужчину, который тоже находился в медучреждении на лечении. ЧП произошло в терапевтическом отделении 12 августа. Буйный 47-летний пациент накинулся на соседа и задушил его.

Страшно то, что накануне врачи ростовской больницы заметили, что с их пациентом творится неладное. Мужчина поступил в терапию 10 августа, говорят, вел себя неадекватно. Его отвезли в областную психиатрическую больницу. Там пациента осмотрел дежурный врач, но отказал в госпитализации. В ночь на 12 августа мужчину вернули в Ростовскую ЦРБ. И уже через несколько часов он совершил преступление.

- По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области было возбуждено дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

На данный момент преступник задержан, он находится под наблюдением в психиатрической больнице. В отношении него будет проведена амбулаторная психиатрическая судебная экспертиза для определения психического состояния в момент совершения преступления. Также следователи проверят на наличие состава преступления действия работников областной психиатрической больницы, которые отказались госпитализировать неадекватного мужчину, и ответственных лиц Ростовской ЦРБ, не обеспечивших безопасного пребывания пациентов в лечебном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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