За тележку алкоголя двум ярославцам грозит до 20 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-14T13:00:25+03:00

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Двое приятелей так отметили новый год, что рискуют угодить за решетку лет на 15. 26-летний парень и его 35-летний знакомый влезли в магазин, чтобы вынести немного выпивки, но явно перестарались. К тому же, когда они вышли с награбленным, их уже ждала полиция.

Все произошло ночью 1 января в Брагино. Молодые люди встретились на улице и договорились пойти за выпивкой, однако, уперлись в закрытую дверь магазина. Но это их не остановило, они разбили дверь, набрали виски, рома, текилы, джина, сложили 14 бутылок на сумму 11 тысяч рублей в тележку и собирались уже праздновать, но на сработавшую сигнализацию приехал ЧОП. Сотрудники передали парочку полиции.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, подельников ждет суд, причем, все очень серьезно. Их обвиняют в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. Преступникам грозит от 8 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU