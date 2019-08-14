Ярославский актер задолжал по кредиту и мог лишиться заграничных поездок
Приставы ограничили мужчине выезд за рубеж, пока он не погасил задолженность
ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославский актер театра и кино взял кредит, но безответственно отнесся к его погашению. Мужчина задолжал банку 394 тысячи рублей.
Даже когда приставы возбудили исполнительное, должник не спешил явиться в отдел судебных приставов.
– Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, – рассказали в ведомстве.
Это послужило мощным стимулом для актера, ведь ему нужно было регулярно выезжать за рубеж. Чтобы не сорвать съемки или выступление, мужчина нашел нужную сумму и погасил кредитную задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU