2019-08-14T11:40:09+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело: следователи просят помощи в поисках 35-летнего ярославца

Мужчина пропал 2 августа
Екатерина РЯБЦЕВА
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У Максима есть шрам над левой бровью и татуировки на рукахУ Максима есть шрам над левой бровью и татуировки на рукахФото: СУ СКР по Ярославской области
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В Ярославле пропал 35-летний мужчина. Максим Марков вышел из дома в Дзержинском районе 2 августа. С этого момента его местонахождение неизвестно.

– По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

На вид Максиму 35 лет, рост 170 сантиметров. Мужчина среднего телосложения, глаза голубые, волосы короткие темно-русые. Есть шрам над левой бровью.

Был одет в темно-синюю парку, синие джинсы и серые кроссовки.

На левой руке у мужчины от кисти до локтя татуировка в виде двух масок, на правом плече – цветное солнышко.

Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните по телефонам следственного отдела: 8(4852) 72-22-65, 8(4852) 75-16-13 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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