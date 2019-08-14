Ярославский «километр ада» показали по BBC
Похоже, число англоязычных туристов в Ярославле может поубавиться. Ну кто захочет ехать туда, где ездить невозможно? А наши дороги славятся на весь мир! Вот и на BBC во вторник, 13 августа, вышел сюжет о «километре ада», который к всеобщему удивлению на днях обнаружил активист Максим Малкин. Примечательно, что провинциальная преисподняя начинается ровно за табличкой «Ярославль».
- Мы видели хвастовство в новостях, что дорога готова. Но они «отремонтировали» дорогу, не завершив ее, - приводит слова активиста BBC. – Как такой идиотизм возможен в цивилизованном обществе?
Напомним, речь идет об участке дороги, ведущем с улицы Гагарина на дорогу Ярославль-Шопша.
Как только эта новоявленная достопримечательность стала набирать популярность в СМИ, местные власти поспешили объяснить ситуацию:
- На сегодняшний день на данный участок дороги составлена сметная стоимость, получена доставерка сметной стоимости из экспертизы. В ближайшее время приступим к процедуре определения подрядчика. Планируем в этом году данный участок дороги отремонтировать.- заверил заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
ИСТОЧНИК KP.RU