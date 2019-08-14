2019-08-14T11:44:34+03:00
Общество

Ярославский «километр ада» показали по BBC

Дорога в никуда прославила ярославль на весь мир
Роман РЫЖИКОВ
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Теперь не только мы знаем, что в Ярославле что-то не так с дорогамиТеперь не только мы знаем, что в Ярославле что-то не так с дорогамиФото: Роман РЫЖИКОВ
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Похоже, число англоязычных туристов в Ярославле может поубавиться. Ну кто захочет ехать туда, где ездить невозможно? А наши дороги славятся на весь мир! Вот и на BBC во вторник, 13 августа, вышел сюжет о «километре ада», который к всеобщему удивлению на днях обнаружил активист Максим Малкин. Примечательно, что провинциальная преисподняя начинается ровно за табличкой «Ярославль».

- Мы видели хвастовство в новостях, что дорога готова. Но они «отремонтировали» дорогу, не завершив ее, - приводит слова активиста BBC. – Как такой идиотизм возможен в цивилизованном обществе?

Напомним, речь идет об участке дороги, ведущем с улицы Гагарина на дорогу Ярославль-Шопша.

Как только эта новоявленная достопримечательность стала набирать популярность в СМИ, местные власти поспешили объяснить ситуацию:

- На сегодняшний день на данный участок дороги составлена сметная стоимость, получена доставерка сметной стоимости из экспертизы. В ближайшее время приступим к процедуре определения подрядчика. Планируем в этом году данный участок дороги отремонтировать.- заверил заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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