Три молодых парня пострадали в аварии в Ярославской области

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-14T11:18:52+03:00

Они находились в отечественной машине, которая получила сильные повреждения

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В ночь с 13 на 14 августа примерно в 00.10 в Угличе на перекрестке Ленинского шоссе и Заводской улицы произошла авария: столкнулись «ВАЗ-21093» и «Форд Мондео».

За рулем отечественной машины был 24-летний молодой человек, а на пассажирских местах сидели два 18-летних парня. Все они попали в больницу после столкновения.

– На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU