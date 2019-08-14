Три молодых парня пострадали в аварии в Ярославской области
Они находились в отечественной машине, которая получила сильные повреждения
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:
В ночь с 13 на 14 августа примерно в 00.10 в Угличе на перекрестке Ленинского шоссе и Заводской улицы произошла авария: столкнулись «ВАЗ-21093» и «Форд Мондео».
За рулем отечественной машины был 24-летний молодой человек, а на пассажирских местах сидели два 18-летних парня. Все они попали в больницу после столкновения.
– На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU