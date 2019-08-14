2019-08-14T10:40:59+03:00
Происшествия

Под Ярославлем столкнулись две фуры: водитель «МАНа» скончался в больнице

Второй водитель тоже госпитализирован
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Во вторник, 13 августа, около 14.50 на федеральной трассе «Москва-Холмогоры» столкнулись два большегруза: «МАН» и «Мерседес». За рулем «МАНа» находился 54-летний мужчина, а «Мерседесом» управлял 51-летний водитель.

– В результате ДТП пострадали оба водителя автомашин, мужчины госпитализированы, – сообщили ранее в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Позже стало известно, что водитель «МАНа» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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