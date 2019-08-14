2019-08-14T10:14:03+03:00
Общество

Мэр Волков решает, когда провести День города Ярославля в 2020 году: в мае или в сентябре

Ярославские чиновники собрались, для того, чтобы обсудить предстоящий юбилей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Волков отметил, что при принятии решения обязательно будет учитывать мнение горожанВолков отметил, что при принятии решения обязательно будет учитывать мнение горожанФото: Мэрия Ярославля
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Мэр города Владимир Волков организовал рабочее совещание с депутатами и общественниками, для того, чтобы обсудить предстоящий юбилей Ярославля в 2020 году.

Первой на повестке была дата проведения. Обсуждалось два варианта: как обычно – в мае, или в сентябре – как было в год 1000-летия Ярославля.

– От того, в каком месяце состоятся юбилейные торжества, будет зависеть концепция праздника, в том числе подготовка творческих коллективов и в целом проведение благоустройства в городе, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Также Волков отметил, что при принятии решения обязательно будет учитывать мнение горожан.

Управление культуры предложило организовать конкурс на лучшие песни о Ярославле, а потом выпустить сборник. Еще прозвучало предложение об издании сборника стихов.

Кроме этого, был утвержден проект «Золотая десятка города Ярославля». В рамках этого проекта определят 10 лучших ярославских дворов, кафе, предприятий, жителей города и многое другое.

Еще на совещании мэр отметил, что к празднику нужно привести в порядок фасады зданий, дворы, уличное освещение, навести чистоту и наконец-то покончить с ямами на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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