В Рыбинске на отремонтированной дороге просел асфальт

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-14T09:18:35+03:00

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В Рыбинске на улице Расторгуева просел асфальт на тротуаре свежеотремонтированной дороги. Специалисты Управления строительства пытаются выяснить, почему это произошло. Уже известно, что рабочие сделали недостаточно плотную «подушку» под укладку асфальта.

Подрядчик, выполнивший работы на этом участке, получил поручение восстановить асфальтовое покрытие.

– По гарантийным обязательствам, то есть за свой счет, подрядная организация должна восстановить основание и покрытие на данном участке, – пояснили в пресс-службе администрации города Рыбинска

ИСТОЧНИК KP.RU