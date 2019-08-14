2019-08-14T09:18:35+03:00
Происшествия

В Рыбинске на отремонтированной дороге просел асфальт

Специалисты выясняют, почему это произошло
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подрядчик скоро приступит к восстановлению покрытияПодрядчик скоро приступит к восстановлению покрытияФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на улице Расторгуева просел асфальт на тротуаре свежеотремонтированной дороги. Специалисты Управления строительства пытаются выяснить, почему это произошло. Уже известно, что рабочие сделали недостаточно плотную «подушку» под укладку асфальта.

Подрядчик, выполнивший работы на этом участке, получил поручение восстановить асфальтовое покрытие.

– По гарантийным обязательствам, то есть за свой счет, подрядная организация должна восстановить основание и покрытие на данном участке, – пояснили в пресс-службе администрации города Рыбинска

ИСТОЧНИК KP.RU

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