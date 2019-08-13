Прокуроры Ярославской области обнаружили сайт с ужасными фильмами и предложили их запретить
Рыбинская прокуратура мониторила интернет и нашла фильм жанра «ужасы» и «триллеры». У него было возрастное ограничение – «18+». Видео содержало сцены убийства и вынужденной борьбы за жизнь.
Правоохранители стали изучать сайт, где размещены материалы.
– Представленная на нем информация содержит пропаганду материалов, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Зайти на сайт можно было легко, без регистрации. Материалы быстро и бесплатно распространялись по сети, а срок их использования не был установлен.
Прокуроры направили исковое заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной в суд. Судья удовлетворил его. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU