Прокуроры Ярославской области обнаружили сайт с ужасными фильмами и предложили их запретить

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-13T12:13:48+03:00

Видео содержало сцены убийства и вынужденной борьбы за жизнь Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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Рыбинская прокуратура мониторила интернет и нашла фильм жанра «ужасы» и «триллеры». У него было возрастное ограничение – «18+». Видео содержало сцены убийства и вынужденной борьбы за жизнь.

Правоохранители стали изучать сайт, где размещены материалы.

– Представленная на нем информация содержит пропаганду материалов, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Зайти на сайт можно было легко, без регистрации. Материалы быстро и бесплатно распространялись по сети, а срок их использования не был установлен.

Прокуроры направили исковое заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной в суд. Судья удовлетворил его. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU