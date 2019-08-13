2019-08-13T09:41:17+03:00
Общество

Заместитель министра строительства России распорядился установить уличные камеры в Переславле и Ростове

Максим Егоров проверил в Ярославской области реализацию проектов - победителей российского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Заместитель министра строительства России посетил Ярославскую область с проверкой.Заместитель министра строительства России посетил Ярославскую область с проверкой.Фото: Правительство Ярославской области
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Заместитель главы Минстроя России Максим Егоров распорядился установить на благоустраиваемых в Переславле-Залесском и Ростове Великом территориях видеокамеры.

- Граждане, которые принимали участие в выборе общественных пространств, а также все желающие, должны иметь возможность следить за работами в режиме онлайн, – отметил он.

Заместитель министра посетил Ярославскую область 12 августа с проверкой работ по проектам, ставшим победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Переславле-Залесском в рамках этого проекта будет благоустроено пространство Народной площади, а в Ростове - Соборной площади.

Областные власти признали, что по объективным причинам старт работ затянулся. Но подрядчики обещают нагнать время и сдать объекты в срок.

Напомним, в Переславле на Народной площади планируют заменить покрытие, сделать парковки вдоль дороги, пешеходные настилы на набережной реки Трубеж, поставить навес от солнца, сделать освещение. Также проектом предусмотрены малые архитектурные формы и детская игровая зона. На месте утраченной церкви сделают насыпной холм и установят табличку. В Ростове Великом обустроят территорию перед входом в кремль, прогулочные дорожки, места остановки автобусов и высадки экскурсионных групп, парковку, скамейки, фонари.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2018 году проекты Ростова и Тутаева одержали победу в категории «Исторические поселения», Переславль и Тутаев вошли в список победителей в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», а Мышкин – в категории «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек». В текущем году в число победителей конкурса попал город Данилов в номинации «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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