СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-13T09:11:55+03:00

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Четыре игрока ярославского «Локомотива»отправились в фарм-клуб. Защитник Иван Ковалёв, нападающие Владислав Червоненко, Иван Козлов и Михаил Беляев продолжат предсезонную подготовку в клубе-партнёре ВХЛ - «Буране».

Сообщение об этом появилось 12 августа на официальной страничке ярославского хоккейного клуба в соцсетях.

Кроме названных выше игроков в расположении воронежской команды уже находятся вратарь Даниил Яковлев, защитники Никита Громов, Даниил Гловацкий, Глеб Штайгер, а также форварды Никита Аноховский, Владислав Рыбаков и Никита Жуков, в прошлом сезоне выступавшие за «Локо».

ИСТОЧНИК KP.RU