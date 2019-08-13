Четыре игрока ярославского «Локомотива» отправились в фарм-клуб
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Четыре игрока ярославского «Локомотива»отправились в фарм-клуб. Защитник Иван Ковалёв, нападающие Владислав Червоненко, Иван Козлов и Михаил Беляев продолжат предсезонную подготовку в клубе-партнёре ВХЛ - «Буране».
Сообщение об этом появилось 12 августа на официальной страничке ярославского хоккейного клуба в соцсетях.
Кроме названных выше игроков в расположении воронежской команды уже находятся вратарь Даниил Яковлев, защитники Никита Громов, Даниил Гловацкий, Глеб Штайгер, а также форварды Никита Аноховский, Владислав Рыбаков и Никита Жуков, в прошлом сезоне выступавшие за «Локо».
ИСТОЧНИК KP.RU