2019-08-13T09:11:55+03:00
Спорт

Четыре игрока ярославского «Локомотива» отправились в фарм-клуб

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четыре игрока ярославского «Локомотива»отправились в фарм-клуб. Защитник Иван Ковалёв, нападающие Владислав Червоненко, Иван Козлов и Михаил Беляев продолжат предсезонную подготовку в клубе-партнёре ВХЛ - «Буране».

Сообщение об этом появилось 12 августа на официальной страничке ярославского хоккейного клуба в соцсетях.

Кроме названных выше игроков в расположении воронежской команды уже находятся вратарь Даниил Яковлев, защитники Никита Громов, Даниил Гловацкий, Глеб Штайгер, а также форварды Никита Аноховский, Владислав Рыбаков и Никита Жуков, в прошлом сезоне выступавшие за «Локо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославском районе в тройном ДТП погиб 63-летний водитель
Пьяная потасовка на улице Кирова закончилась разбитой головой ярославца
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
Заместитель министра строительства России распорядился установить уличные камеры в Переславле и Ростове
Ярославскую семью признали одной из лучших в России
Ярославцев шокировала гора мусора, выброшенная кем-то на берегу озера на Шевелюхе
В Ярославле машина сбила мотоциклиста
Победитель конкурса «Таврида» из Ярославля потратит выигрыш на «Stand Up»
В Ярославской области мужчина расстрелял собаку из травматического пистолета
В Рыбинске 22-летний парень голыми руками раскрошил череп приятеля
Дело Павла Дыбина отправили на доследование
В Рыбинске суд отправил владельца скандальной квест-комнаты под домашний арест
Власти Ярославля будут забирать автохлам в муниципальную собственность
В Ярославской области пропал пенсионер с протезом левой ноги
В Ярославской области только 11,8% семей относятся к среднему классу
Ярославна ушла от мужчины и хотела утешиться с таксистом, но тот ее обокрал
В Ярославль на две недели вернулась жара
Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками
В Брейтовском и Некоузском районах восстановят размытые дороги
У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила
У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд на два дня
Ярославский алиментщик постеснялся ходить с метлой перед друзьями