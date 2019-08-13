СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-13T08:32:17+03:00

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Ярославскую семью признали одной из лучших в России. Эдуард и Дарина Гарины, а также двое их детей из поселка Борок Некоузского района победили в номинации «Семья – хранитель традиций» всероссийского конкурса «Семья года».

– Гарины – пример ответственного отношения к супружеским узам и воспитанию детей, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Они патриоты небольшого поселка Борок, где живут и занимаются научной деятельностью. Но основная цель жизни супругов – воспитание детей в традициях многопоколенной семьи.

Супруги живут вместе уже 20 лет. Эдуард Гарин является создателем и руководителем одного из 115 гербариев России, получивших регистрацию в Нью-Йоркском ботаническом саду, а также куратором гербариев ИБВВ РАН и ЯрГУ, входит в состав комиссии по Красной книге Ярославской области. Сейчас глава семейства занимается изучением процессов восстановления болот Поволжья, разрабатывает методы очистки сточных вод Череповецкого металлургического предприятия. Его супруга изучает экологическую биохимию рыб. Это направление сейчас входит в перечень приоритетных направлений развития науки в Российской Федерации.

Церемония награждения победителей пройдет в Москве в конце октября. По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года. Россия-2019», включающая истории всех семей-победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU