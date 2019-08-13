Ярославцев шокировала гора мусора, выброшенная кем-то на берегу озера на Шевелюхе

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-13T07:52:06+03:00

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Ярославцев шокировала гора мусора, выброшенная на берегу озера на Шевелюхе.

- Какой моральный урод привез и вывалил свои производственные отходы? - возмущаются в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

Многие, по традиции, кинулись винить во всем власти.

- В Европе машину, которая привезла мусор по камерам вычислили бы и такой штраф влупили, что до конца жизни бы платили! - пишут в комментариях.

Другие считают, что чиновники здесь ни при чем:

- В данном случае при чем чиновники? Если люди свиньи? Приехали и вывалили, до помойки не могли довезти.

Кто-то пишет, что в этом месте и раньше выкидывали отходы. Возможно, кто-то по старой памяти опять привез сюда мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU