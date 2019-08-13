Ярославцев шокировала гора мусора, выброшенная кем-то на берегу озера на Шевелюхе
Ярославцев шокировала гора мусора, выброшенная на берегу озера на Шевелюхе.
- Какой моральный урод привез и вывалил свои производственные отходы? - возмущаются в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».
Многие, по традиции, кинулись винить во всем власти.
- В Европе машину, которая привезла мусор по камерам вычислили бы и такой штраф влупили, что до конца жизни бы платили! - пишут в комментариях.
Другие считают, что чиновники здесь ни при чем:
- В данном случае при чем чиновники? Если люди свиньи? Приехали и вывалили, до помойки не могли довезти.
Кто-то пишет, что в этом месте и раньше выкидывали отходы. Возможно, кто-то по старой памяти опять привез сюда мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU