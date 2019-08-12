В Ярославле машина сбила мотоциклиста
В Ярославле в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла 12 августа в Брагино у поликлиники №5. По словам очевидцев, водитель «Опеля», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил двигавшегося по прямой байкера.
- Мотоциклист проскользил телом через всю встречку, - рассказал Александр Вольницкий.
Мотоцикл пролетел через всю встречку. Фото: Валерий Вольницкий.
К счастью, байкер остался жив. По предварительной информации, у него серьезные ушибы. В том числе, и головы. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу. В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.
По словам очевидцев, машина не пропустила двухколесный транспорт. Фото: Валерий Вольницкий.
ИСТОЧНИК KP.RU