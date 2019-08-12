2019-08-12T21:23:42+03:00
Происшествия

В Ярославле машина сбила мотоциклиста

Байкер проскользил телом через встречку, но остался жив
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле иномарка сбила байкера. Фото: Валерий Вольницкий.В Ярославле иномарка сбила байкера. Фото: Валерий Вольницкий.
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В Ярославле в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла 12 августа в Брагино у поликлиники №5. По словам очевидцев, водитель «Опеля», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил двигавшегося по прямой байкера.

- Мотоциклист проскользил телом через всю встречку, - рассказал Александр Вольницкий.

Мотоцикл пролетел через всю встречку. Фото: Валерий Вольницкий.

Мотоцикл пролетел через всю встречку. Фото: Валерий Вольницкий.

К счастью, байкер остался жив. По предварительной информации, у него серьезные ушибы. В том числе, и головы. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу. В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

По словам очевидцев, машина не пропустила двухколесный транспорт. Фото: Валерий Вольницкий.

По словам очевидцев, машина не пропустила двухколесный транспорт. Фото: Валерий Вольницкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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