2019-08-12T20:58:58+03:00
Общество

Победитель конкурса «Таврида» из Ярославля потратит выигрыш на «Stand Up»

Роман Касиян организует мастер-классы для новичков жанра
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Роман Касиян стал победителем конкурса форума «Таврида» и за это получит 350 тысяч рублей.Роман Касиян стал победителем конкурса форума «Таврида» и за это получит 350 тысяч рублей.Фото: Правительство Ярославской области
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28-летний ярославец, организатор шоу «Big Russian Stand Up» в Ярославле Роман Касиян стал победителем конкурса форума «Таврида» и за это получит 350 тысяч рублей. Эти деньги он вложит в реализацию проекта «Школа Stand Up и импровизационной комедии Ярославля». В его рамках лучшие эксперты проведут мастер-классы для новичков в этом жанре.

– Если проследить динамику ярославского стендап-движения, то можно увидеть явный рост желающих заниматься комедией, – отметил Роман. – При этом не хватает информационных материалов и преподавателей. По сути, только в Москве есть необходимые специалисты и площадки.

Всего в 12-й смене форума «Таврида», победителем которой и стал ярославец, участвовали около 400 артистов со всей России, работающих в жанре Stand Up Comedy. Гранты получили 14 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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