В Рыбинске 22-летний парень голыми руками раскрошил череп приятеля
В Тутаеве состоялся суд на 22-летним местным жителем. Молодого человека признали виновным в убийстве, которое парень совершил в Рыбинске марте этого года.
ЧП произошло ночью на одной из автоплощадок города. Юноша вместе со своим 30-летним приятелем гулял по городу после совместного застолья. Внезапно знакомый ударил молодого человека бутылкой по голове, вспыхнула ссора. Тогда парень начал избивать обидчика и голыми руками раскрошил ему череп. Мужчина погиб на месте.
Суд назначил парню девять лет колонии строгого режима, учитывая, что поводом для преступления стало «противоправное поведение потерпевшего» - тот самый удар бутылкой. Кроме того, парень полностью юноша полностью признал вину и активно сотрудничал
ИСТОЧНИК KP.RU