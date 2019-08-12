2019-08-12T17:33:29+03:00
Происшествия

В Рыбинске 22-летний парень голыми руками раскрошил череп приятеля

Так юноша ответил на удар бутылкой по голове
Роман РЫЖИКОВ
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Ближайшие девять лет парень проведет за решеткойБлижайшие девять лет парень проведет за решеткойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тутаеве состоялся суд на 22-летним местным жителем. Молодого человека признали виновным в убийстве, которое парень совершил в Рыбинске марте этого года.

ЧП произошло ночью на одной из автоплощадок города. Юноша вместе со своим 30-летним приятелем гулял по городу после совместного застолья. Внезапно знакомый ударил молодого человека бутылкой по голове, вспыхнула ссора. Тогда парень начал избивать обидчика и голыми руками раскрошил ему череп. Мужчина погиб на месте.

Суд назначил парню девять лет колонии строгого режима, учитывая, что поводом для преступления стало «противоправное поведение потерпевшего» - тот самый удар бутылкой. Кроме того, парень полностью юноша полностью признал вину и активно сотрудничал

ИСТОЧНИК KP.RU

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