2019-08-12T17:12:38+03:00
Происшествия

Дело Павла Дыбина отправили на доследование

Ярославский областной суд отклонил жалобу прокуратуры
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Павел Дыбин.Павел Дыбин.
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Ярославский областной суд отклонил протест прокуратуры на решение Кировского районного суда по делу Павла Дыбина.

Напомним, бизнесмена и бывшего депутата областной думы задержали в мае прошлого года по подозрению в получении от представителя коммерческой организации более 1,4 миллиона рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых муниципальным «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.

Дело после расследования было направлено в Кировский районный суд. Однако там приняли решение отправить материалы на доследование. Прокуратура попыталась оспорить этот вердикт, но не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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