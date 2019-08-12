В Рыбинске суд отправил владельца скандальной квест-комнаты под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-12T17:12:03+03:00

В январе в отношении владельца квест-комнаты было возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Ярославской области

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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В Рыбинске продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетней девушки в квест-комнате.

В январе 2019 года там произошла трагедия. Студенты Рыбинского авиационного колледжа пришли на игровой квест. В какой-то момент игра вышла из-под контроля. На улице организаторы подготовили пиротехническое зрелище, которое дети должны были наблюдать из окна. Участники не так поняли сценарий квеста, открыли окно первого этажа и стали выходить в него.

Последней к выходу подошла 17-летняя Аня. Она уже хотела выпрыгнуть, как произошел пиротехнический взрыв. Снаряд отлетел студентке прямо в глаз.

Тогда же, в январе, в отношении владельца квест-комнаты было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– 31-летнему организатору игрового мероприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в ведомстве.

Суд избрал для рыбинца меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 августа 2019 года.

Следователи просят горожан, которые посещали игровые мероприятия в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт» с осени 2017 года по январь 2019 года, обратиться в следственный отдел Рыбинска по телефону 8(4855) 28-12-81. Не забудьте оставить свои контакты для дальнейшего взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU