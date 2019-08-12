В Ярославской области пропал пенсионер с протезом левой ноги

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-12T16:01:00+03:00

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В Угличском районе Ярославской области пропал 63-летний мужчина. Сергей Федорович Лукьянов ушел из Шишкинского интерната 10 августа.

До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм. Он имеет протез левой ноги и передвигается с помощью костылей.

Пенсионер может находиться в городе Углич.

Если вы видели этого человека или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии добровольческого поисково-спасательного отряда «Зов» - 89807426333 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU