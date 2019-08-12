СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-12T15:34:38+03:00

Ярославская область попала на 41 место в российском рейтинге регионов по количеству семей, относящихся к среднему классу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ярославской области только 11,8% семей относятся к среднему классу. Таковы данные «РИА рейтинга», составившего рейтинг регионов по этому параметру на основании данных Росстата за 2018-2019 годы. Ярославская область попала в нем на 41 место из 85. Регион отстает от среднероссийского уровня, который равен 14,2%.

- Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека, - пояснили составители рейтинга.

Самая весомая доля среднего класса оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе – 45,2%. На втором месте Магаданская область с 34,5%, на третьем – Чукотский автономный округ с 33,8%. А самый незначительный процент таких семей в Ингушетии – 1,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU