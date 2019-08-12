2019-08-12T15:25:35+03:00
Происшествия

Ярославна ушла от мужчины и хотела утешиться с таксистом, но тот ее обокрал

Переночевав с пассажиркой, водитель забрал у нее не только гордость, но и золото с деньгами
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Нечастного таксиста нашли, а теперь еще и накажутНечастного таксиста нашли, а теперь еще и накажутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

34-летний таксист из Ярославля предстанет перед судом за то, что воспользовался слабостью девушки: он провел ночь с пьяной пассажиркой, которая только что рассталась со своим мужчиной, и обокрал ее.

Нетрезвая ярославна поссорилась со своим сожителем и решила уйти от него. Дама спустилась во двор, вызвала такси и попросила мужчину транспортировать ее в ближайшую гостиницу. По пути дама прихватила водки, а, оказавшись у входа в мотель, предложила водителю проследовать за собой. Утром девушка не обнаружила рядом ни мужчины, ни своих 20 тысяч рублей, ни золота еще на девять.

Нечестного таксиста нашли, а теперь еще и накажут: ему грозит крупный штраф, исправительные работы и даже пять лет тюрьмы. Правда, мужчина делает все, чтобы суд сжалился. Он уже полностью признал вину и возместил ущерб

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области мужчина расстрелял собаку из травматического пистолета
В Рыбинске 22-летний парень голыми руками раскрошил череп приятеля
Дело Павла Дыбина отправили на доследование
В Рыбинске суд отправил владельца скандальной квест-комнаты под домашний арест
Власти Ярославля будут забирать автохлам в муниципальную собственность
В Ярославской области пропал пенсионер с протезом левой ноги
В Ярославской области только 11,8% семей относятся к среднему классу
В Ярославль на две недели вернулась жара
Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками
В Брейтовском и Некоузском районах восстановят размытые дороги
У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила
У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд на два дня
Ярославский алиментщик постеснялся ходить с метлой перед друзьями