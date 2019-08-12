Ярославна ушла от мужчины и хотела утешиться с таксистом, но тот ее обокрал

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-12T15:25:35+03:00

Переночевав с пассажиркой, водитель забрал у нее не только гордость, но и золото с деньгами

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34-летний таксист из Ярославля предстанет перед судом за то, что воспользовался слабостью девушки: он провел ночь с пьяной пассажиркой, которая только что рассталась со своим мужчиной, и обокрал ее.

Нетрезвая ярославна поссорилась со своим сожителем и решила уйти от него. Дама спустилась во двор, вызвала такси и попросила мужчину транспортировать ее в ближайшую гостиницу. По пути дама прихватила водки, а, оказавшись у входа в мотель, предложила водителю проследовать за собой. Утром девушка не обнаружила рядом ни мужчины, ни своих 20 тысяч рублей, ни золота еще на девять.

Нечестного таксиста нашли, а теперь еще и накажут: ему грозит крупный штраф, исправительные работы и даже пять лет тюрьмы. Правда, мужчина делает все, чтобы суд сжалился. Он уже полностью признал вину и возместил ущерб

ИСТОЧНИК KP.RU