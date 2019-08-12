Ярославна ушла от мужчины и хотела утешиться с таксистом, но тот ее обокрал
34-летний таксист из Ярославля предстанет перед судом за то, что воспользовался слабостью девушки: он провел ночь с пьяной пассажиркой, которая только что рассталась со своим мужчиной, и обокрал ее.
Нетрезвая ярославна поссорилась со своим сожителем и решила уйти от него. Дама спустилась во двор, вызвала такси и попросила мужчину транспортировать ее в ближайшую гостиницу. По пути дама прихватила водки, а, оказавшись у входа в мотель, предложила водителю проследовать за собой. Утром девушка не обнаружила рядом ни мужчины, ни своих 20 тысяч рублей, ни золота еще на девять.
Нечестного таксиста нашли, а теперь еще и накажут: ему грозит крупный штраф, исправительные работы и даже пять лет тюрьмы. Правда, мужчина делает все, чтобы суд сжалился. Он уже полностью признал вину и возместил ущерб
ИСТОЧНИК KP.RU