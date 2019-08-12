В Ярославль на две недели вернулась жара

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-12T14:53:04+03:00

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В Ярославской области в ночь на 12 августа зафиксированы первые заморозки. По данным центра «Фобос», утром в Пошехонье было -0,3 градуса. Вообще, метеорологи сообщают, что первая декада августа стала самой холодной за 69 лет, уступая рекорд лишь тому же периоду 1950 года. Но в ближайшее время тепло вернется в Ярославль.

- Вторая декада августа будет более теплой, температурный фон окажется около нормальных значений, а в отдельные дни даже слегка превысит их, - рассказали о погоде в Центральной России «Метеоновости».

В Ярославле на этой неделе обещают 20-24 градуса. Ожидается переменная облачность, возможны дожди. Полностью пасмурным должен стать только вторник, 13 августа. А выходные, наоборот, прогнозируют без осадков. На следующей неделе, по долгосрочным прогнозам до пятницы будет все еще тепло, а потом столбик термометра постепенно поползет вниз. В последнюю неделю августа ожидается 13-18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU