В Брейтовском и Некоузском районах восстановят размытые дороги

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-12T13:51:34+03:00

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В Брейтовском и Некоузском районах Ярославской области восстановят размытые дороги.

- Ситуация находится на контроле департамента дорожного хозяйства. На объектах организовано круглосуточное дежурство представителей подрядчика, отвечающего за содержание областных дорог, а также кураторов из «Ярдорслужбы». Незамедлительно проведем восстановительные работы, как только это позволит уровень воды – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Сейчас на дорогах организованы объезды.

Напомним, на трассе Медухово-Лукинское-Черный Враг разрушилась резервная водопропускная труба диаметром 1,5 метра. На дороге Углич-Некоуз-Брейтово произошло частичное разрушение полотна дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU