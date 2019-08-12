У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-12T13:44:00+03:00

Управляющая компания ввела приставов в заблуждение, а прокуратура вывела их обратно

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Жительница Рыбинска больше полугода получала пенсию меньше, чем должна. Судебные приставы наложили на деньги женщины арест по запросу управляющей компании. Якобы, пенсионерка задолжала за коммуналку и не платит по счетам.

Только вот деньги женщина заплатила напрямую в управляющую компанию еще в январе. И сообщила об этом в прокуратуру.

Правоохранители выяснили, что управляющая компания не передала информацию судебным приставам, что и привело к необоснованному удержанию денег женщины.

Средства возвращены пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU