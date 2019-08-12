2019-08-12T13:44:00+03:00
Общество

У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила

Управляющая компания ввела приставов в заблуждение, а прокуратура вывела их обратно
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Рыбинска больше полугода получала пенсию меньше, чем должна. Судебные приставы наложили на деньги женщины арест по запросу управляющей компании. Якобы, пенсионерка задолжала за коммуналку и не платит по счетам.

Только вот деньги женщина заплатила напрямую в управляющую компанию еще в январе. И сообщила об этом в прокуратуру.

Правоохранители выяснили, что управляющая компания не передала информацию судебным приставам, что и привело к необоснованному удержанию денег женщины.

Средства возвращены пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками
В Брейтовском и Некоузском районах восстановят размытые дороги
У Толгского монастыря в Ярославле ограничат проезд на два дня
Ярославский алиментщик постеснялся ходить с метлой перед друзьями
В мэрии Ярославля рассказали, где можно будет оставить машины гостям «Пира на Волге»
В рыбинском отеле рязанец пригласил в номер женщину, а проснулся без денег и мобильника
Личный кабинет МегаФона стал лучшим из лучших по оценке Роскачества
На «Пир на Волге» в Ярославль приедут Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов
В Ярославле из-за вытекшей из автобуса солярки устроили пенную вечеринку
Ярославские дожди размыли региональные трассы
Фотодоказательство того, что Ярославль – город без дорог
Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны
Ярославские гаишники остановили машину и нашли в ней пластиковый контейнер с героином
Перед перекрытием Тутаевского шоссе заасфальтируют все пути объезда
В машине было трое детей: подробности ДТП с перевернувшимся в Рыбинске внедорожником
В Ярославской области двое молодых рецидивистов украли рельс
Жаркие выходные: в Ярославле сгорели две машины
В Ярославской области за сутки сгорел дом и хозяйственная постройка
Очередной «портал» открылся на Магистральной улице в Ярославле
Ярославец был в гостях и украл телевизор, который продал на липовском рынке
В Рыбинске перевернулся автомобиль
Ярославцы радуются солнцу, но надолго ли оно?
Ярославские полицейские проводили потерявшуюся 90-летнюю бабушку домой
«Шинник» на своем поле сыграл выездной матч с «Текстильщиком»