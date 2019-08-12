У ярославны отобрали пенсию из-за коммуналки, которую она оплатила
Управляющая компания ввела приставов в заблуждение, а прокуратура вывела их обратно
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Жительница Рыбинска больше полугода получала пенсию меньше, чем должна. Судебные приставы наложили на деньги женщины арест по запросу управляющей компании. Якобы, пенсионерка задолжала за коммуналку и не платит по счетам.
Только вот деньги женщина заплатила напрямую в управляющую компанию еще в январе. И сообщила об этом в прокуратуру.
Правоохранители выяснили, что управляющая компания не передала информацию судебным приставам, что и привело к необоснованному удержанию денег женщины.
Средства возвращены пенсионерке.
ИСТОЧНИК KP.RU