2019-08-12T11:43:43+03:00
Происшествия

В Ярославле из-за вытекшей из автобуса солярки устроили пенную вечеринку

Спасатели вовремя залили горючее, чтобы избежать возгорания
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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В понедельник, 12 августа, около 7 утра на Торговом переулке произошло ЧП: из автобуса на проезжую часть вытекло горючее. Водитель заметил пробоину в топливном баке и сообщил в МЧС. Спасатели приехали на место происшествие и залили топливо пеной, чтобы избежать возгорания.

Очевидцы сообщают, что автобус следовал по маршруту № 44к. Машина уже отъехала от остановки, когда стало понятно, что что-то идет не так. В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что на дорогу вытекло незначительное количество солярки, однако точной цифрой они не обладают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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