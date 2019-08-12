Ярославские дожди размыли региональные трассы

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-12T11:37:38+03:00

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В Брейтовском и Некоузском районах из-за сильных дождей в выходные размыло и затопило автомобильные дороги.

На трассе Медоухово-Лукинское-Черный Враг разрушилась водопропускная труба. Ее диаметр –1,5 метра. Движение было прекращено. Дорожные рабочие выставили знаки и установили водоналивные барьеры. Основная труба продолжает работу в штатном режиме. Уровень воды в реке постепенно снижается. Автобусное движение также приостановлено. Объехать место разрушения можно по дорогам Черкасово-Тимонино-Коростель-Яковлевское и Комарово-Коростель.

На дороге Углич-Некоуз-Брейтово дорожное полотно тоже частично разрушилось. Водопропускные трубы находятся на контроле. Движение перекрыто только на одной полосе, а также организовано реверсивное движение. Для грузового транспорта эта дорога закрыта. Большегрузы могут проехать по дороге Брейтово-поселок Покровское-на-Сити-Станислово-Бутовская.

ИСТОЧНИК KP.RU