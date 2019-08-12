Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны
Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны. Об этом сообщила на общегородском совещании в мэрии города 12 августа первый заместитель директора ДГХ Наталья Шетнева.
- Контракты не разыграны в связи с тем, что проектно-сметная документация требует корректировки. Это до сих пор не выполнено, - отметила Шетнева.
Так как большинство этих работ требуют соответствующей погоды (8 видов работ - это ремонт теплосетей, 30 видов - ремонты кровель, 8 - ремонты фасадов), в мэрии вообще сомневаются, успеют ли их выполнить в этом году.
Мэр поручил подчиненным направить официальное обращение по этой проблеме в Фонд капремонта.
При этом из 64 контрактов, которые были разыграны, 52 находятся в работе, По 11 - 12 августа должны пройти конкурсные процедуры. От одного контракта жителя отказались, решив перейти на спецсчет.
На совещании также озвучили, что перед перекрытием Тутаевского шоссе заасфальтируют все пути его объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU