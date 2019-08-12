2019-08-12T10:07:47+03:00
Общество

Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны

В мэрии усомнились, что данные запланированные работы вообще выполнят в этом году
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны.Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Около 80 контрактов по капремонту в Ярославле до сих пор не разыграны. Об этом сообщила на общегородском совещании в мэрии города 12 августа первый заместитель директора ДГХ Наталья Шетнева.

- Контракты не разыграны в связи с тем, что проектно-сметная документация требует корректировки. Это до сих пор не выполнено, - отметила Шетнева.

Так как большинство этих работ требуют соответствующей погоды (8 видов работ - это ремонт теплосетей, 30 видов - ремонты кровель, 8 - ремонты фасадов), в мэрии вообще сомневаются, успеют ли их выполнить в этом году.

Мэр поручил подчиненным направить официальное обращение по этой проблеме в Фонд капремонта.

При этом из 64 контрактов, которые были разыграны, 52 находятся в работе, По 11 - 12 августа должны пройти конкурсные процедуры. От одного контракта жителя отказались, решив перейти на спецсчет.

На совещании также озвучили, что перед перекрытием Тутаевского шоссе заасфальтируют все пути его объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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