Ярославские гаишники остановили машину и нашли в ней пластиковый контейнер с героином

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-12T09:36:48+03:00

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Сотрудники ГИБДД остановили машину. За рулем находился 32-летний молодой человек. Правоохранители, чувствуя неладное, решили осмотреть салон автомобиля.

Там они обнаружили три свертка и пластиковый контейнер со странным порошком. Все вещества изъяли и отправили на экспертизу.

– Установлено, что данное вещество является наркотической смесью, содержащей героин, общей массой 16,97 грамм, – прокомментировали в ведомстве.

По факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU