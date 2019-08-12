Ярославские гаишники остановили машину и нашли в ней пластиковый контейнер с героином
Было возбуждено уголовное дело
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Сотрудники ГИБДД остановили машину. За рулем находился 32-летний молодой человек. Правоохранители, чувствуя неладное, решили осмотреть салон автомобиля.
Там они обнаружили три свертка и пластиковый контейнер со странным порошком. Все вещества изъяли и отправили на экспертизу.
– Установлено, что данное вещество является наркотической смесью, содержащей героин, общей массой 16,97 грамм, – прокомментировали в ведомстве.
По факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU