Перед перекрытием Тутаевского шоссе заасфальтируют все пути объезда

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-12T09:28:59+03:00

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Перед перекрытием Тутаевского шоссе в Ярославле заасфальтируют все пути объезда. Такое распоряжение дал мэр города Владимир Волков на общегородском совещании 12 августа.

- К следующему понедельнику отчитайтесь с презентацией - как было и как стало, - поручил он руководителю «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

Напомним, участок Тутаевского шоссе от улицы Урицкого до улицы Колесовой закроют на ремонт 19 августа. Предполагается, что работы будут идти до 1 ноября. Личный и общественный транспорт на этот период пустят в объезд - по улице Блюхера и Ленинградскому проспекту. При этом троллейбусы №3 и 4 не вернутся на Тутаевское шоссе до конца года. Это связано с работами на электросетях. Троллейбус №3 будет ходить от вокзала Ярославль-Главный до торгового центра «Рио», а вместо троллейбуса №4 пассажиров по его маршруту будет возить автобус №4Т.

ИСТОЧНИК KP.RU