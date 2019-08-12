В машине было трое детей: подробности ДТП с перевернувшимся в Рыбинске внедорожником

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-12T09:18:46+03:00

Младшему пассажиру – 2 года, но он пострадал меньше всех

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11 августа около 11.30 в Рыбинске на Переборском трактате перевернулся УАЗик.

По предварительной информации за рулем внедорожника была 32-летняя женщина. Она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинула машину.

Приехавшая на место происшествия скорая помощь забрала 14-летнюю девочку и 10-летнего мальчика.

Сама водитель и 2-летний малыш тоже пострадали, но не были госпитализированы. Они нуждаются в амбулаторном лечении.

– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU