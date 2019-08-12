В Ярославской области двое молодых рецидивистов украли рельс
Полиция нашла парней и возбудила уголовное дело
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В поселке Шестихино грабители унесли металлический рельс и металлические столбы в количестве 10 штук. Сумма ущерба оказалась небольшая – около 2 тысяч рублей.
Местный житель обратился в полицию.
Правоохранители выяснили, что кражу совершили двое молодых рецидивистов – молодые люди 1992 и 1996 годов рождения. Они рассказали, что продали металл, а вырученные с него деньги потратили.
– Следственным подразделением возбужденно уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU