В Ярославской области двое молодых рецидивистов украли рельс

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-12T09:03:48+03:00

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В поселке Шестихино грабители унесли металлический рельс и металлические столбы в количестве 10 штук. Сумма ущерба оказалась небольшая – около 2 тысяч рублей.

Местный житель обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что кражу совершили двое молодых рецидивистов – молодые люди 1992 и 1996 годов рождения. Они рассказали, что продали металл, а вырученные с него деньги потратили.

– Следственным подразделением возбужденно уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU