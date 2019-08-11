В Ярославской области за сутки сгорел дом и хозяйственная постройка

11 Авг. 23:28 2019-08-11T23:28:01+03:00

Спасатели сообщили, что в пожарах никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В воскресенье, 11 августа, в поселке Песочное Рыбинского района на улице Ленинской, 67 около 14 часов дня загорелся частный жилой дом. Тушить здание приехали 3 пожарные машины и 10 человек. В 16.25 огонь был ликвидирован. Языки пламени уничтожили 72 квадратных метра дома. К счастью, никто не пострадал.

В этот же день в Угличе на улице 12 декабря в 18.21 загорелась хозяйственная постройка. Для ликвидации огня приехало 11 пожарных. Потушить получилось быстро: уже в 19.43 сотрудники МЧС завершили свою работу. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU