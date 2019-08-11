2019-08-11T17:38:35+03:00
Происшествия

Ярославец был в гостях и украл телевизор, который продал на липовском рынке

Также мужчина прихватил ключи от квартиры приятеля, но потом их вернул
Екатерина РЯБЦЕВА
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36-летнего ярославца обвиняют в краже с причинением значительного ущерба.

В марте 2019 года мужчина выпивал в гостях у своих знакомых во Фрунзенском районе.

Дождавшись, пока все уснут, он взял телевизор хозяев и ключи от квартиры товарища. Все это преступник отнес к себе домой.

На следующий день ярославец продал телевизор на рынке «Липовая гора». Ключи же он вернул приятелю, поразмыслив и решив, что они ему не нужны.

Было возбуждено уголовное дело.

– Действия подсудимого судом квалифицированы как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина во всем сознался и раскаялся, а ущерб частично возместил. Суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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