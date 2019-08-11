Ярославец был в гостях и украл телевизор, который продал на липовском рынке
36-летнего ярославца обвиняют в краже с причинением значительного ущерба.
В марте 2019 года мужчина выпивал в гостях у своих знакомых во Фрунзенском районе.
Дождавшись, пока все уснут, он взял телевизор хозяев и ключи от квартиры товарища. Все это преступник отнес к себе домой.
На следующий день ярославец продал телевизор на рынке «Липовая гора». Ключи же он вернул приятелю, поразмыслив и решив, что они ему не нужны.
Было возбуждено уголовное дело.
– Действия подсудимого судом квалифицированы как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Мужчина во всем сознался и раскаялся, а ущерб частично возместил. Суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU