2019-08-11T16:11:16+03:00
Происшествия

В Рыбинске перевернулся автомобиль

Спасатели подтвердили, что есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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Причина аварии уточняетсяПричина аварии уточняетсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В воскресенье, 11 августа, в 12.30 дня в Рыбинске на пересечении Переборского трактира и улицы Партизанской произошла авария: перевернулся автомобиль-внедорожник УАЗ Патриот.

На место ДТП оперативно приехали сотрудники МЧС – 4 человека и 1 единица техники.

– Есть пострадавшие, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Что стало причиной переворота внедорожника – пока неизвестно. Информация по состоянию пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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