В Рыбинске перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-11T16:11:16+03:00

Спасатели подтвердили, что есть пострадавшие

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В воскресенье, 11 августа, в 12.30 дня в Рыбинске на пересечении Переборского трактира и улицы Партизанской произошла авария: перевернулся автомобиль-внедорожник УАЗ Патриот.

На место ДТП оперативно приехали сотрудники МЧС – 4 человека и 1 единица техники.

– Есть пострадавшие, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Что стало причиной переворота внедорожника – пока неизвестно. Информация по состоянию пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU