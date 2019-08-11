В Рыбинске перевернулся автомобиль
Спасатели подтвердили, что есть пострадавшие
Причина аварии уточняетсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
В воскресенье, 11 августа, в 12.30 дня в Рыбинске на пересечении Переборского трактира и улицы Партизанской произошла авария: перевернулся автомобиль-внедорожник УАЗ Патриот.
На место ДТП оперативно приехали сотрудники МЧС – 4 человека и 1 единица техники.
– Есть пострадавшие, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Что стало причиной переворота внедорожника – пока неизвестно. Информация по состоянию пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU