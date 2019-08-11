2019-08-11T16:01:32+03:00
Общество

Ярославцы радуются солнцу, но надолго ли оно?

Новая неделя начнется с безоблачной погоды, но уже во вторник снова пойдут дожди
Екатерина РЯБЦЕВА
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Уже во вторник на смену ясным дням опять придут дождиУже во вторник на смену ясным дням опять придут дождиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославскую область пришли долгожданные дни без осадков. В целом погода будет облачная с прояснениями, выглянет солнце. Ночью все-таки пойдет небольшой и кратковременный дождь. Температура воздуха днем поднимется до +19 градусов. Ночью ртуть в термометре упадет до +5 градусов.

Подует северный ветер: 6-11 метров в секунду. Метеорологическая видимость не изменится: 7000-9000 метров.

Однако солнечная погода будет недолговременной. Понедельник еще порадует ярославцев солнцем, а во вторник снова придут дожди, и станет облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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