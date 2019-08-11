2019-08-11T11:03:29+03:00
Общество

Ярославские полицейские проводили потерявшуюся 90-летнюю бабушку домой

Неравнодушные правоохранители не смогли пройти мимо чужого недуга
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле на проспекте Ленина полицейские увидели 90-летнюю бабушку. Она была потеряна, совсем не понимала, где находится и не могла вспомнить, где живет. Правоохранители узнали о местожительстве пенсионерки, отвели ее домой и передали в руки родственникам.

Сотрудники полиции просят у ярославцев быть внимательнее к пожилым людям. Если они страдают провалами памяти или хроническими болезнями, то нужно написать на листе бумаги контактные телефоны родственников и разложить их в карманы одежды пожилого человека.

Контролируйте прогулки и, по возможности, не оставляйте бабушек и дедушек одних на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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